Для прибывающих из Испании в Великобританию введен обязательный карантин

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Люди должны две недели быть на самоизоляции

Великобритания ввела режим самоизоляции на протяжении 14 дней для граждан, которые приезжают из Испании. Решение принято на фоне возростания числа случая зараженных коронавирусом.

Об этом пишет BBC.

Также гражданам Британии порекомендовали воздержаться от поездок в Испанию.

"Защита общественного здоровья является нашим абсолютным приоритетом, и мы приняли это решение, чтобы ограничить любое потенциальное распространение в Великобритании", - сообщили в министерстве транспорта Соединенного Королевства.

Также в ведомстве отметили, что британцы, которые сейчас отдыхают в Испании, должны соблюдать эпидемиологические правила, а также проверять сайт министерства иностранных дел для получения дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на начальном этапе эпидемии коронавируса COVID-19 его правительство недооценило угрозу и совершило ряд ошибок.

Напомним, в мире, по состоянию на 26 июля, зафиксировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом.