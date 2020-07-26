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Испания заверила в безопасности страны для туристов

Воскресенье 26 июля 2020 16:40
Испания заверила в безопасности страны для туристов
Фото: Аранча Гонсалес Лая (eitb.eus)
Автор: Александр Белоус

Власти Испании намерены побороться за британских туристов

Испания безопасна как туристов, так и самих испанцев, уверены в правительстве. Заявление последовало после того, как Британия внезапно ввела двухнедельный карантин от коронавируса для возвращающихся оттуда путешественников, что напугало отдыхающих.

Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, передает агентство Reuters.

Правительство Мадрида также пытается убедить Великобританию исключить Балеарские и Канарские острова из карантинной зоны, сообщила министр. Она добавила, что распространенность вируса в этих местах была намного ниже, чем в Соединенном Королевстве.

"Испания безопасна, она безопасна для испанцев, она безопасна для туристов", - сказала Лая журналистам.

В прошлом году британцы составили более пятой части иностранных гостей Испании, которая в значительной степени зависит от доходов от туризма.

TUI, крупнейшая туристическая компания Европы, заявила, что отменит все туры на материковой части Испании до 9 августа, сохраняя при этом рейсы на Балеарские и Канарские острова.

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания ввела режим самоизоляции на протяжении 14 дней для граждан, которые приезжают из Испании.

Решение принято на фоне возрастания числа случая зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на начальном этапе эпидемии коронавируса COVID-19 его правительство недооценило угрозу и совершило ряд ошибок.

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