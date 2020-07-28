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Мадрид посилив карантин: обов'язкове носіння масок і заборона масових зібрань

Мадрид, Вівторок 28 липня 2020 13:57
Мадрид посилив карантин: обов'язкове носіння масок і заборона масових зібрань
Фото: Ісабель Діас Аюсо (flickr com ppmadrid)
Автор: Роман Калиниченко

У Мадриді ввели тотальний масковий режим

Столиця Іспанії оголосила про введення додаткових заходів для стримування коронавірусу. Мадрид вводить обов'язкове носіння масок і обмежує збори понад 10 осіб.

Про це повідомляє ABC Sociedad.

Президент автономної громади Ізабель Діас Аюсо уточнила, що в регіоні буде введений повсюдний масковий режим, обмежена місткість терас і залів ресторанів, а також заборонені збори в групах понад 10 осіб.

Крім того, на експериментальній основі буде випущена так звана "карта вакцинації" для боротьби з інфекцією, а кількість трекерів буде подвоєна, щоб зупинити спалахи COVID-19.

Нові обмеження набрати чинності через кілька днів після попередження про посилення карантину у зв'язку зі спалахами коронавірусу в ресторанах і нічних клубах.

Напередодні поліція закрила один з таких нічних клубів після перевірки на дотримання карантину. Правоохоронці виявили близько сотні відпочиваючих, які були без масок.

Зростання випадків коронавірусу в Іспанії почалося в середині липня. Останні дні в країні фіксують понад 2000 випадків зараження щодня.

Раніше в уряді Іспанії заявили, що країна безпечна як туристів, так і самих іспанців.

Така заява була зроблена на тлі введеного Британією обов'язкового карантину для туристів з Іспанії.

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