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MacBook Pro з сенсорним екраном та новий iPad mini: Apple назвала дату презентації

17:21 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
MacBook Pro з сенсорним екраном та новий iPad mini: Apple назвала дату презентації Apple готує презентацію нових Mac (колаж: РБК-Україна)
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Apple розіслала перші запрошення для журналістів та ЗМІ на презентацію нових продуктів, яка стане найважливішою подією для лінійки комп'ютерів Mac цього року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на технічного аналітика Bloomberg Марка Гурмана.

Графік презентації та головна новинка

Офіційний анонс нових пристроїв запланований на вівторок, 27 жовтня, а вже у середу, 28 жовтня, компанія проведе повноденну демонстраційну сесію, де журналісти зможуть особисто випробувати нові гаджети.

Центральною прем'єрою заходу стане наступне покоління флагманського ноутбука MacBook Pro.

Новий дизайн: пристрій отримає перший масштабний редизайн із 2021 року - корпус стане суттєво тоншим і легшим.

Прорив для дисплея: вперше в історії лінійки Mac ноутбук оснастять OLED-панеллю з підтримкою сенсорного введення.

Процесори: флагманські конфігурації продовжуватимуть використовувати продуктивні чипи M5 Pro та M5 Max.

Apple is now inviting some media to an all-day product launch experience on Oct. 28 in Los Angeles. This is for the touch-screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs.

— Mark Gurman (@markgurman) October 15, 2026

Незважаючи на очікуване зростання вартості топових MacBook Pro, цей анонс обіцяє стати найважливішим технологічним стрибком Apple за останні роки.

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Доступні моделі Mac та оновлений iPad mini

Окрім флагманського ноутбука, Apple готується презентувати і більш доступні рішення для масового користувача.

Очікується дебют базового 14-дюймового MacBook Pro у звичному корпусі, але вже на базі нового процесора M6, а також оновленого моноблока iMac із цим же чипсетом.

Також у рамках заходу передбачається анонс першого планшета iPad mini з OLED-дисплеєм. За даними джерел, компактний гаджет отримає якісну матрицю, проте частота оновлення буде обмежена стандартними 60 Гц.

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