Чип M6 та OLED-екрани: Apple готує масштабну презентацію Mac наприкінці жовтня

Apple готує одразу дві презентації цього місяця - компанія може показати нові пристрої для розумного дому вже 13 жовтня, а пізніше представити оновлення лінійки Mac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple Insider .

Два етапи жовтневих анонсів Apple

За інформацією від технічних оглядачів, осінній графік релізів технологічного гіганта буде розділений на дві частини:

Перша хвиля (13 жовтня): очікується анонс оновлених пристроїв для розумного дому, зокрема Apple TV, HomePod mini та Home Hub. Найімовірніше, цей реліз відбудеться у форматі пресрелізу та презентаційного відео без очного заходу для преси.

Друга хвиля (кінець жовтня): інсайдери прогнозують ще один анонс, який потенційно може повторити формат події Scary Fast 2023 року.

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Що можуть представити наприкінці місяця?

Хоча офіційних підтверджень щодо формату другої презентації наразі немає, аналітики та джерела галузі висловлюють кілька припущень щодо нових продуктів.

Серед імовірних новинок

Комп'ютери Mac з новим процесором M6;

Оновлені MacBook Pro з OLED-дисплеями та підтримкою сенсорного введення.

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro отримає оновлення з процесором M6, а у 2027 році вийде повністю редизайнена версія цього пристрою на базі нового покоління M7.

Щодо серії MacBook Air, 13- та 15-дюймові моделі оновлять на базі чипів M6 у 2027 році, а перехід цієї лінійки на OLED-дисплеї заплановано орієнтовно на 2028 рік.

Наразі Apple утримується від коментарів. З усім тим, запуск нових моделей Mac наприкінці жовтня вписується у традиційний осінній цикл оновлення продуктів компанії.

Зазначимо, що у червні Apple підвищила ціни на комп'ютери Mac. На тлі здорожчання оперативної пам'яті та запуску офіційних програм лізингу обладнання аналітики передбачають можливість подальшого зростання вартості нових моделей від розробників Купертіно.