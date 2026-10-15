MacBook Pro с сенсорным экраном и новый iPad mini: Apple назвала дату презентации

Apple разослала первые приглашения для журналистов и СМИ на презентацию новых продуктов, которая станет самым важным событием для линейки компьютеров Mac в этом году.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на технического аналитика Bloomberg Марка Гурмана .

График презентации и главная новинка

Официальный анонс новых устройств запланирован на вторник, 27 октября, а уже в среду, 28 октября, компания проведет полнодневную демонстрационную сессию, где журналисты смогут лично попробовать новые гаджеты.

Центральной премьерой мероприятия станет следующее поколение флагманского ноутбука MacBook Pro.

Новый дизайн: устройство получит первый масштабный редизайн с 2021 года - корпус станет существенно тоньше и легче.

Прорыв для дисплея: впервые в истории линейки Mac ноутбук оснастят OLED-панелью с поддержкой сенсорного ввода.

Процессоры: флагманские конфигурации будут продолжать использовать производительные чипы M5 Pro и M5 Max.

Apple в настоящее время поощряет некоторые медиа для всего-дней продукта планирования экзаменов на Окт. 28 в Los Angeles. Это для Touch-Screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs. — Mark Gurman (@markgurman) 15 октября 2026

Несмотря на ожидаемый рост стоимости топовых MacBook Pro, этот анонс обещает стать важнейшим технологическим скачком Apple за последние годы.

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Доступны модели Mac и обновленный iPad mini

Помимо флагманского ноутбука Apple готовится презентовать и более доступные решения для массового пользователя.

Ожидается дебют базового 14-дюймового MacBook Pro в обычном корпусе, но уже на базе нового процессора M6, а также обновленного моноблока iMac с этим же чипсетом.

Также в рамках мероприятия предполагается анонс первого планшета iPad mini с OLED-дисплеем. По данным источников, компактный гаджет получит качественную матрицу, однако частота обновления будет ограничена стандартными 60 Гц.