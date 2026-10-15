ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

MacBook Pro с сенсорным экраном и новый iPad mini: Apple назвала дату презентации

17:21 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
MacBook Pro с сенсорным экраном и новый iPad mini: Apple назвала дату презентации Apple готовит презентацию новых Mac (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Apple разослала первые приглашения для журналистов и СМИ на презентацию новых продуктов, которая станет самым важным событием для линейки компьютеров Mac в этом году.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на технического аналитика Bloomberg Марка Гурмана.

График презентации и главная новинка

Официальный анонс новых устройств запланирован на вторник, 27 октября, а уже в среду, 28 октября, компания проведет полнодневную демонстрационную сессию, где журналисты смогут лично попробовать новые гаджеты.

Центральной премьерой мероприятия станет следующее поколение флагманского ноутбука MacBook Pro.

Новый дизайн: устройство получит первый масштабный редизайн с 2021 года - корпус станет существенно тоньше и легче.

Прорыв для дисплея: впервые в истории линейки Mac ноутбук оснастят OLED-панелью с поддержкой сенсорного ввода.

Процессоры: флагманские конфигурации будут продолжать использовать производительные чипы M5 Pro и M5 Max.

Apple в настоящее время поощряет некоторые медиа для всего-дней продукта планирования экзаменов на Окт. 28 в Los Angeles. Это для Touch-Screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs.

— Mark Gurman (@markgurman) 15 октября 2026

Несмотря на ожидаемый рост стоимости топовых MacBook Pro, этот анонс обещает стать важнейшим технологическим скачком Apple за последние годы.

Читайте больше: Более 100 секретных файлов: OpenAI обвиняет Apple в похищении ИИ-разработок

Доступны модели Mac и обновленный iPad mini

Помимо флагманского ноутбука Apple готовится презентовать и более доступные решения для массового пользователя.

Ожидается дебют базового 14-дюймового MacBook Pro в обычном корпусе, но уже на базе нового процессора M6, а также обновленного моноблока iMac с этим же чипсетом.

Также в рамках мероприятия предполагается анонс первого планшета iPad mini с OLED-дисплеем. По данным источников, компактный гаджет получит качественную матрицу, однако частота обновления будет ограничена стандартными 60 Гц.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MacBook Apple
Новости
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло