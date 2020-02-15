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Маас заявив, що Сирії загрожує гуманітарна катастрофа

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 17:47
Маас заявив, що Сирії загрожує гуманітарна катастрофа
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас заявив, що Німеччина може відігравати помітнішу роль, в тому числі військову, в регіональних конфліктах

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина може відігравати помітнішу роль, в тому числі військову, в регіональних конфліктах і кризах. Про це він заявив в суботу, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW.

За його словами, "військові дії повинні йти рука об руку з політичною логікою".

Глава німецького МЗС висловився з приводу триваючих бойових дій в сирійській провінції Ідліб.

"Ми дуже боїмося, що там станеться гуманітарна катастрофа і число біженців з регіону ще збільшиться, що нікому не потрібно", - сказав він.

У кулуарах конференції Маас провів зустрічі з міністрами закордонних справ Росії і Туреччини Сергієм Лавровим і Мевлютом Чавушоглу, на яких обговорив ситуацію в Сирії та Лівії.

Маас закликав РФ використовувати свій вплив на сирійський уряд Башара Асада, якого підтримує Росія, щоб домогтися припинення бойових дій. Турецькі війська воюють в регіоні на боці повстанців.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй виділяє 30 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу постраждалим від бойових дій в Сирії, зокрема - в провінції Ідліб.

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