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Маас заявил о сближении позиций Германии и США по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил о проведении "большой подготовки" к переговорам с США по строительству газопровода "Северный поток-2". Он считает, что у этих переговоров "хорошие перспективы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил Маас.

В то же время, дипломат не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв в уже на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он.

Ранее с США заявили, что правительство Германии должно сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием Российской Федерации.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с Меркель 12 июня заявил, что Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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ГерманияСеверный поток-2