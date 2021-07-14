RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маас заявив про зближення позицій Німеччини і США по "Північному потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що за багатьма пунктами ми зблизилися", - заявив Маас.

У той же час, дипломат не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив у вже на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.

Раніше з США заявили, що уряд Німеччини має сказати, що зробить, щоб "Північний потік-2" не став зброєю Російської Федерації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 червня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу"Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияПівнічний потік-2