Маас призвал Россию вернуться к диалогу с ЕС

Такое заявление Маас сделал перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Мы готовы к диалогу и настало время, чтобы Москва вернулась к диалогу", - сказал глава немецкой дипломатии.

В то же время, по мнению Мааса, в Евросоюзе не должны отклоняться от своего пути защиты прав человека, в том числе в России".

В качестве примера дальнейшей конфронтации со стороны Москвы министр указал на введенный Россией запрет въезда для восьмерых граждан ЕС, в том числе председателя Европарламента Давида Сассоли и вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой.