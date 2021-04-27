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Маас призвал Россию снять ограничения на судоходство в Черном море

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 21:05
Маас призвал Россию снять ограничения на судоходство в Черном море Фото: глава МИД Германии Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск от границ с Украиной. В то же время он призвал снять ограничения на судоходство в Черном море.

Об этом он заявил во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком, пишет DW.

Маас убежден, что после словам РФ об отводе войск должны быстро начаться действия. Также он призвал к соблюдению перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел ФРГ убежден, что решать проблемы нужно через диалог.

В свою очередь, Корчек заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мир. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

Ранее Маас заявил, что с перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед нормандским саммитом стоит задача вернуться к вопросам реализации минских соглашений.

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