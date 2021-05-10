Маас закликав Росію повернутися до діалогу з ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Російську Федерацію відмовитися від конфронтаційного курсу з ЄС. Він заявив про готовність до діалогу.
Про це пише DW.
Таку заяву Маас зробив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.
"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - сказав глава німецької дипломатії.
Водночас, на думку Мааса, в Евросоюзі не повинні відхилятися від "свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії".
Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віцепрезидента Єврокомісії Вери Юрової.
Раніше Маас привітав оголошене Росією відведення військ від кордонів з Україною. Водночас він закликав зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі.
Нагадаємо Маас також заявив, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед нормандським самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації мінських угод.