Маас призвал Россию снять ограничения на судоходство в Черном море

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск от границ с Украиной. В то же время он призвал снять ограничения на судоходство в Черном море .

Об этом он заявил во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком, пишет DW .

Маас убежден, что после словам РФ об отводе войск должны быстро начаться действия. Также он призвал к соблюдению перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел ФРГ убежден, что решать проблемы нужно через диалог.

В свою очередь, Корчек заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мир. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.