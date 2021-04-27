Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі

Маас переконаний, що за словами РФ про відведення військ мають швидко слідувати дії. Також він закликав до дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ ФРН переконаний, що вирішувати проблеми потрібно через діалог.

У свою чергу, Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародне співтовариство та Німеччину в намаганнях досягти миру. Він також наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.