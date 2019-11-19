Маас: пришла очередь России выполнять обязательства

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в вопросе урегулирования на Донбассе пришла очередь России выполнять обязательства. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается уже слишком долго, но именно сейчас после разведения сил на трех участках появилась возможность реально улучшить ситуацию.

"Возможно, лучшая возможность за долгое время что-то изменить. Важные шаги сделаны в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Были отведено войска, строится мост. Мы знаем, что это кропотлива дипломатическая работа, но это важные изменения для людей. Людям нужен режим тишины, прекращение огня и больше точек пересечения. И с нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией - реализация тех переговоров, которые были проведены, надо измерять результатами и действиями", - добавил Маас.

Напомним, ранее Маас пообещал, что Германия продолжит поддержку Украины, а также заявил, что транзит газа по украинской территории должен продолжиться после 2019 года.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Киев готов принять разумный компромисс во время саммита "нормандской четверки".