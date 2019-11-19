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Маас: Германия продолжит поддержку Украины

Новости » Политика     19.11.2019 - 17:40
Маас: Германия продолжит поддержку Украины
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас напомнил, что Германия уже предоставила Украине 1,2 млрд евро помощи

Германия в будущем продолжит поддерживать Украину. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Маас отметил, что в январе 2020 года планируется подписание новых проектов между Германией и Украиной.

"Я видел президента Зеленского как очень открытого человека. Я так понимаю, что с ним можно обо всем говорить и, когда есть какие-то недоразумения, можно действительно решать такие проблемы, хотя этого и не требуется. Ведь мы в прошлом очень часто разговаривали. В частности, и о поддержке, которую Германия предоставила Украине за последние годы", - отметил он.

По словам Мааса, Германия уже предоставила помощь на 1,2 млрд евро.

"Это продолжится в январе следующего года - будет несколько секретарей из Германии, которые приедут в Украину с тем, чтобы договориться о новых проектах. На это можно опираться", - добавил министр.

Напомним, ранее Маас заявил, что транзит газа по территории Украины должен продолжиться после 2019 года. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин давал канцлеру Германии Ангеле Меркель гарантии сохранения такого транзита.

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