Маас: прийшла черга Росії виконувати зобов'язання

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що в питанні врегулювання на Донбасі прийшла черга Росії виконувати зобов'язання. Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, збройний конфлікт на Донбасі триває вже дуже довго, але саме зараз після розведення сил на трьох ділянках з'явилася можливість реально покращити ситуацію.

"Можливо, найкраща можливість за довгий час щось змінити. Важливі кроки зроблені в Станиці Луганській, Петрівському і Золотому. Були відведено війська, будується міст. Ми знаємо, що це кропітка дипломатична робота, але це важливі зміни для людей. Людям потрібен режим тиші, припинення вогню і більше точок перетину. І з нашої точки зору, зараз черга за Росією - реалізація тих переговорів, які були проведені, треба вимірювати результатами і діями", - додав Маас.

Нагадаємо, раніше Маас пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримку України, а також заявив, що транзит газу по українській території має продовжитися після 2019 року.

Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко підкреслив, що Київ готовий прийняти розумний компроміс під час саміту "нормандської четвірки".