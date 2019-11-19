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Для урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс, - Гремингер

Новости » Политика     19.11.2019 - 16:08
Для урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс, - Гремингер
Фото: Томас Гремингер (УНИАН)

Он поприветствовал договоренности о встрече нормандской четверки

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гримингера.

Он отметил, что приветствует организацию встречи в нормандском формате, которая ожидается в Париже 9 декабря.

"Я благодарю президента Эммануеля Макрона за организацию встречи на высшем уровне нормандской четверки 9 декабря. Ключевые шаги, достигнутые в последнее время: обмен заключенными, меньше нарушений режима прекращения огня, реконструкция моста в Станице Луганской. Теперь нам нужен сильный политический импульс, чтобы приблизиться к устойчивому и мирному урегулированию", - написал Гремингер.

Для урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс, - ГремингерРанее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что за конфликт на Донбассе отвечает Россия. Он также поприветствовал сообщения о грядущем саммите в нормандском формате и надеется на дальнейший прогресс в достижении мира.

РБК-Украина писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки".

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Новости Украины ДонбассТомас Гремингер
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