UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 

Автор: Милан Лелич

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

По его словам, глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить Киев в связи с ситуацией в Афганистане.

"Маас сейчас оказался под беспрецедентной критикой внутри Германии. Из-за этого, ему приходится сейчас заниматься именно Афганистаном, потому на саммит он приехать не сможет", - отметил собеседник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

Напомним, что завтра, 22 августа, в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Однако на саммит Крымской платформы она не останется.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКрымская платформа