Маас подтвердил участие Хафтара и Сараджа в саммите по Ливии

В Германии подтвердили участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Сарадж и Хафтар, являющиеся сторонами конфликта в Ливии, примут участие в Берлинской конференции, которая состоится завтра, 19 января.

"Сарадж и Хафтар будут в Берлине. С моей точки зрения, они могут один за другим выложить собственные представления о ситуации в Ливии. Я надеюсь, что оба воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны", - добавил Маас.

Кроме того, глава немецкого МИД сдержанно отреагировал на предложение о миротворческой миссии Европейского союза в Ливии для контроля за соблюдением перемирия.

"Во время переговоров последних недель у меня сложилось впечатление, что ливийцам не в первую очередь важен вопрос международного военного присутствия", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщал, что командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выразил готовность к соблюдению перемирия в Ливии. Тогда же Хафтар подтвердил, что примет участие в Берлинской конференции по Ливии.

Ранее РБК-Украина писало, что по итогам переговоров между сторонами конфликта в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, Хафтар отказался подписывать документ о прекращении огня.