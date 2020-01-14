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Хафтар взял два дня на обсуждение прекращения огня в Ливии

Новости » В мире     14.01.2020 - 14:59
Хафтар взял два дня на обсуждение прекращения огня в Ливии
Фото: Халифа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Хафтар позитивно воспринял заявление о перемирии, но взял время на обсуждение с союзниками

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял два дня на обсуждение с союзниками заявления о прекращении огня в Ливии после переговоров с международно признанным ливийским правительством в Москве с участием представителей России и Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщили в Министерстве обороны России, Хафтар позитивно воспринял заявление о прекращении огня, однако перед подписанием попросил двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА союзников.

Отметим, на данный момент в Ливии действуют два правительства - международно признанное во главе с премьером Файезом Сараджем и восточное правительство, поддерживаемое ЛНА Хафтара.

Напомним, 13 января в Москве прошли переговоры между сторонами конфликта в Ливии о прекращении огня. По итогам переговоров международно признанное правительство Сараджа подписало документ о перемирии, тогда как Хафтар отказался от прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что многие из наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи. На передовой остаются истребители, чтобы обеспечить безопасный вывод остальных наемников.

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