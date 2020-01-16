ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хафтар готов к соблюдению перемирия в Ливии

Новости » В мире     16.01.2020 - 17:15
Хафтар готов к соблюдению перемирия в Ливии
Фото: Халифа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Командующий ЛНА возьмет участие в берлинском саммите по вопросам урегулирования конфликта в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар выразил готовность к соблюдению перемирия в Ливии. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter по итогам встречи с Хафтаром.

Как отметил Маас, командующий ЛНА также подтвердил свое участие в берлинском саммите по вопросам урегулирования конфликта в Ливии.

"Генерал Хафтар дал понять, что готов внести свой вклад в успех Ливийской конференции в Берлине и готов участвовать. Он повторил свое обязательство соблюдать существующее прекращение огня", - написал Маас.

Ранее РБК-Украина писало, что по итогам переговоров между сторонами конфликта в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, Хафтар отказался подписывать документ о прекращении огня. Сообщалось, что командующий ЛНА взял несколько дней на обсуждение прекращения огня в Ливии.

Также сообщалось, что 19 января в Берлине состоится саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). На встречу, помимо участников конфликта международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и Халифы Хафтара, приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств.

Эрдоган объявил о начале отправки турецких войск в Ливию Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали выход с линии фронта в Триполи
Новости Украины Ливия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь