Маас підтвердив участь Хафтара та Сараджа у саміті щодо Лівії

У Німеччині підтвердили участь глави визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Фаїза Сараджа та командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара в Берлінській конференції щодо Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild am Sonntag.

За словами глави МЗС Німеччини Хайко Мааса, Сарадж та Хафтар, які є сторонами конфлікту в Лівії, візьмуть участь у Берлінській конференції, яка відбудеться завтра, 19 січня.

"Сарадж і Хафтар будуть в Берліні. З моєї точки зору, вони можуть один за іншим викласти власні уявлення про ситуацію в Лівії. Я сподіваюся, що обидва скористаються можливістю взяти в лівійські руки майбутнє країни", - додав Маас.

Крім того, очільник німецького МЗС стримано відреагував на пропозицію щодо миротворчої місії Європейського союзу в Лівії для контролю за дотриманням перемир'я.

"Під час переговорів останніх тижнів у мене склалося враження, що лівійцям не в першу чергу важливе питання міжнародної військової присутності", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас повідомляв, що командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар висловив готовність до дотримання перемир'я в Лівії. Тоді ж Хафтар підтвердив, що візьме участь у Берлінській конференції щодо Лівії.

Раніше РБК-Україна писало, що за підсумками переговорів між сторонами конфлікту в Лівії, які відбулися 13 січня в Москві, Хафтар відмовився підписувати документ про припинення вогню.