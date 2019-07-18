Маас поднимет вопрос освобождения украинских моряков на переговорах с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен поднять на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о необходимости освобождения украинских моряков. Об этом заявил Маас в комментарии "Интерфаксу".

Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - сказал он.

Напомним, Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил на три месяца срок содержания под стражей 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018. Заседания проходили в закрытом режиме.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ, что она не может безнаказано нарушать международное право.