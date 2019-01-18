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Маас передав РФ документ із пропозиціями по Керченській протоці, - Лавров

Новини » Політика    18.01.2019 - 13:25
Маас передав РФ документ із пропозиціями по Керченській протоці, - Лавров
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

За словами Лаврова, Росія не бачить можливості для участі України у будь-яких форматах по Керченській протоці

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Лавров заявив, що Росія їх вивчить. Але, за словами Лаврова, Росія не бачить можливості для участі України у будь-яких форматах по Керченській протоці.

Раніше повідомлялося, що Маас приїхав до Москви, щоб обговорити з главою МЗС РФ ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресивних дій РФ були захоплені три українські судна і 24 моряки. Зараз всі вони знаходяться на території РФ.

РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що загрози з боку Російської Федерації на сухопутному кордоні і на Азові досі зберігаються.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна не дозволить Російської Федерації вирішувати, як Києву використовувати Азовське море.

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