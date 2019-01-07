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Порошенко: Украина не позволит РФ решать, как использовать Азовское море

Новости » Политика    07.01.2019 - 16:22
Порошенко: Украина не позволит РФ решать, как использовать Азовское море
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Украина продолжит отстаивать право на Азовское море и Керченский пролив

Украина не позволит Российской Федерации решать, как Киеву использовать Азовское море. Об этом в интервью CNN Turk заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко подчеркнул, что Украина не признает оккупацию Азовского моря и Керченского пролива. В то же время Киев продолжит настаивать на верховенстве международного права в вопросе использования акваторий.

"Потому, что Азовское море - это зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил об агрессии российских военных против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря и захвате украинских моряков.

"Это было не только в Керченском проливе. Регулярные российские войска под российским флагом напали на военное судно украинского флота, открыли огонь из 30-мм орудия, без всякой причины открыли огонь по морякам, начав штурмовую операцию, провоцируя украинцев открыть огонь", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина имеет доказательства того, что атака россиян была осуществлена ​​в нейтральных водах.

"У нас есть видео, радиоперехваты, спутниковые снимки - у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати", - констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации за захват кораблей и моряков в Керченском проливе.

 

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Новости Украины Порошенко ПетрКерченский мостАзовское море
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