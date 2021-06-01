Маас ответил Зеленскому на запрос по поставкам летального оружия

Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины, - ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.