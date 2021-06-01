Маас відповів Зеленському на запит щодо постачання летальної зброї

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.