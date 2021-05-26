У Меркель подтвердили, что не разрешат поставки оружия Украине
Правительство Германии под руководством Ангелы Меркель придерживается запретительной политики экспорта вооружений и не выдает разрешений на его поставку Украине. В Берлине подчеркнули, что выступают за политическое решение военного конфликта на Донбассе.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"В контексте Украины мы не выдаем разрешений на поставку вооружений. Я могу говорить за действующее правительство - пока его срок полномочий не истек - позиция не поменяется", - сказал Зайберт, комментируя заявление сопредседателя партии "зеленых" Роберта Хабека, выступившего за поставки Украине "оборонительных вооружений для самозащиты".
Представитель немецкого правительства добавил, что Берлин выступает за политическое решение вооруженного конфликта на Донбассе, основу которого должны составить "минские соглашения". По словам Зайберта, Германии оказывает Украине дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.
Напомним, в конце апреля Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В перечне присутствовали системы противоракетной обороны.
Берлин тогда отказался от этих поставок. По данным газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, против поставок выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в свою очередь заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия Украине. При этом отмечалось, что в Христианско-демократическом союзе тем не менее нет единства по этому вопросу.