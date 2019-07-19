Маас назвал "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" и считает его важным для Германии и для всей Европы. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Кенигсвинтере под Бонном 18 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Это экономический проект, экономический проект в сфере энергетики, который, с нашей точки зрения, исключительно разумен, причем не только для Германии, но и для Европы", - сказал Маас.

Он отверг опасения в том, что из-за "Северного потока-2" можно будет отказаться от транзита российского газа в Европу по украинским трубопроводам, в результате чего Россия сможет шантажировать Украину.

"Мы не считаем это справедливым аргументом, поскольку федеральное правительство уже многие годы пытается сохранить транзит газа через Украину", - утверждает Маас.

Лавров также назвал проект "Северный поток-2" сугубо коммерческим и выразил готовность Кремля к переговорам с Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину "на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях".

Напомним, ранее министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что газопровод "Северный поток-2" не сделает Германию зависимой от России, речь идет лишь об экономической выгоде. По его словам, Германия намерена отказаться от АЭС и угольных электростанций, чтобы перейти на альтернативную энергетику.