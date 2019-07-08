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Германия связала потребность в "Северном потоке-2" с отказом от АЭС

Новости » Политика    08.07.2019 - 17:41
Германия связала потребность в "Северном потоке-2" с отказом от АЭС
Фото: министр экономики Германии Петер Альтмайер (eadaily.com)

Министр экономики Германии настаивает на важности нового газопровода для страны

Министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Германия откажется от АЭС и угольных электростанций, чтобы перейти на альтернативную энергетику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

По словам Альтмайера, газопровод не сделает Германию зависимой от России, речь идет лишь об экономической выгоде. По этой же причине Германия сейчас строит терминалы, чтобы принимать сланцевый газ из США.

“Мы не делаем себя зависимыми от России. Речь идет о сокращении маршрутов поставок, поскольку в будущем наша потребность в газе существенно возрастет. С выходом из угольного и атомного потоков, мы будем полагаться на большое количество газовых электростанций в течении переходного периода”, - сказал Альтмайер.

При этом он добавил, что Германия решительно выступает за сохранение транзита российского газа через газотранспортную систему Украины.

Напомним, в Конгрессе США согласовали санкции против “Северного потока-2”. Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

Отметим, "Северный поток-2" отказался от основного маршрута в водах Дании. Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

 

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