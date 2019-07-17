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"Газпром" резко увеличил транзит через Украину

Новости » Экономика    17.07.2019 - 12:28
"Газпром" резко увеличил транзит через Украину
Фото: газохранилище (www.naftogaz.com)

Объемы увеличились на четверть из-за ремонта Северного потока

Из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн куб. м/сутки. Об этом сообщает "Укртрансгаз" в Facebook.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 17 июля .2019 заявка на транзит в межгосударственном точке ГИС Ужгород составляет 300,2 млн куб. м/сутки, таким образом словацкое направление загрузится на 99%.

"При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятых", - добавили в "Укртрансгазе".

В компании отметили, что очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

&quot;Газпром&quot; резко увеличил транзит через Украину

Напомним, 16 июля сообщалось, что обе нитки российского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания.

Как сообщало РБК-Украина в НАК "Нафтогаз Украины" заявили о готовности к увеличению заявок на транзит газа в Европу из-за остановки работы российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа".

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Новости Украины газтранзитУкртрансгаз
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