Маас назвав "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проектом

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2" і вважає його важливим для Німеччини і для всієї Європи. Про це він заявив після переговорів з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном 18 липня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Це економічний проект, економічний проект у сфері енергетики, який, з нашої точки зору, винятково розумний, причому не тільки для Німеччини, а й для Європи", - сказав Маас.

Він відкинув побоювання в тому, що через "Північний потік-2" можна буде відмовитися від транзиту російського газу до Європи українськими трубопроводами, в результаті чого Росія зможе шантажувати Україну.

"Ми не вважаємо це справедливим аргументом, оскільки федеральний уряд вже багато років намагається зберегти транзит газу через Україну", - стверджує Маас.

Лавров також назвав проект "Північний потік-2" суто комерційним і висловив готовність Кремля до переговорів з Києвом про збереженні транзиту російського газу через Україну "на економічно обґрунтованих і реалізованих на практиці умовах".

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Німеччини Петер Альтмайер заявив, що газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від Росії, йдеться лише про економічну вигоду. З його слів, Німеччина має намір відмовитися від АЕС і вугільних електростанцій, щоб перейти на альтернативну енергетику.