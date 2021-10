Маас назвал Лукашенко главным белорусским контрабандистом

AM @HeikoMaas vor #EU Außenrat in #Luxemburg: „Die Lage in #Belarus bleibt dramatisch. Täglich finden dort Menschenrechtsverletzungen statt. #Lukaschenko instrumentalisiert Flüchtlinge, um Druck auf Staaten auszuüben. (1/2) pic.twitter.com/hTJNT9gdLd