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Маас назвал Лукашенко главным белорусским контрабандистом

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Люксембург, Понедельник 18 октября 2021 12:37
Маас назвал Лукашенко главным белорусским контрабандистом Фото: Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко "шефом государственной контрабандной сети". Данное заявление сделано на фоне наплыва нелегалов в Европу через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.

В частности, Маас призвал ввести санкции против авиакомпаний, которые позволяют Беларуси переправлять беженцев к границам Евросоюз.

"Мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства. Лукашенко - не что иное, как шеф государственной сети контрабандистов", - заявил он.

Немецкие СМИ отмечают, что европейские компании арендуют самолеты или оказывают техническую поддержку белорусской "Белавиа". Одним из крупнейших центров перевалки таких самолетов является Ирландия. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени уже дал понять, что санкции не должны быть направлены против текущих контрактов между авиакомпаниями и Беларусью.

Предполагается, что ЕС может наложить санкции на будущую сдачу самолетов машин в лизинг "Белавиа".

Напомним, ранее стало известно, что немецкая прокуратура расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов, а немецкие СМИ окрестили его главным контрабандистом.

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