Маас назвав Лукашенка головним білоруським контрабандистом

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенка "шефом Державної контрабандної мережі". Дана заява зроблена на тлі напливу нелегалів до Європи через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини .

Зокрема, Маас закликав ввести санкції проти авіакомпаній, які дозволяють Білорусі переправляти біженців до кордонів Євросоюзу.

"Ми стикаємося з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави. Лукашенко - не що інше, як шеф Державної мережі контрабандистів", - заявив він.

Німецькі ЗМІ відзначають, що європейські компанії орендують літаки або надають технічну підтримку білоруській "Бєлавіа". Одним з найбільших центрів перевалки таких літаків є Ірландія. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені вже дав зрозуміти, що санкції не повинні бути спрямовані проти поточних контрактів між авіакомпаніями і Білоруссю.

Передбачається, що ЄС може накласти санкції на майбутню здачу літаків машин в лізинг "Бєлавіа".