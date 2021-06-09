UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Маас исключил поставки оружия Украине. Кулеба говорит, что решение - политическое

Автор: РБК-Украина

Германия не будет поставлять оружие Украине. Такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.

Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Украина может быть уверена, что Германия останется крупнейшим донором, если речь идет о поддержке реформ, а также будет последовательно выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, - ред.) Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким", - отметил Маас.

В свою очередь Кулеба отметил, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало Украину в закупках оружия за рубежом.

"Мы являемся ответственным участником международных механизмов. Нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет продавать оружие Украине. Украина - это государство, которое защищается, она не использует оружие, чтобы захватывать территорию. Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года не предоставляла военной помощи.

В ответ Маас заявил, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия этому не помогут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины оружиеДмитрий КулебаХайко Маас