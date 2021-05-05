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Маас и Блинкен не выработали общей позиции в вопросе строительства "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Глава МИД Германии Гайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.

Об этом пишет DW.

Переговоры глав МИД длились около 40 минут.

"Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", - сказал Маас, комментируя переговоры.

В то же время, немецкий министр отметил, что удалось достичь единства в других вопросах внешней политики.

В частности, стороны выступили за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызвать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовыми к переговорам.

Как писало РБК-Украина, Блинкен на встрече с Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие экологи заблокировали строительство " Северного потока-2". Одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск, в котором заявила об ущербе, который наносится морской среде.

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Новости Украины Северный поток-2Хайко Маас