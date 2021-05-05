Маас и Блинкен не выработали общей позиции в вопросе строительства "Северного потока-2"

Глава МИД Германии Гайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.
Об этом пишет DW.
Переговоры глав МИД длились около 40 минут.
"Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", - сказал Маас, комментируя переговоры.
В то же время, немецкий министр отметил, что удалось достичь единства в других вопросах внешней политики.
В частности, стороны выступили за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызвать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовыми к переговорам.
Как писало РБК-Украина, Блинкен на встрече с Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".
Напомним, ранее сообщалось, что немецкие экологи заблокировали строительство " Северного потока-2". Одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск, в котором заявила об ущербе, который наносится морской среде.