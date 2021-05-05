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Маас і Блінкен не виробили спільної позиції у питанні будівництва "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили під час саміту G7 у Лондоні будівництво "Північного потоку-2". Дипломати не змогли виробити спільної позиції щодо газопроводу.

Про це пише DW.

Переговори глав МЗС тривали близько 40 хвилин.

"Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - сказав Маас, коментуючи переговори.

Водночас, німецький міністр зазначив, що вдалося досягти єдності в інших питаннях зовнішньої політики.

Зокрема, сторони виступили "за конкретну політику з метою не створювати нові окопи й не викликати новий конфлікт Сходу і Заходу, а озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей - але залишатися завжди готовими до переговорів.

Як писало РБК-Україна, Блінкен на зустрічі з Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2". Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.

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Новини України Північний потік-2Гайко Маас