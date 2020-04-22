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Маас анонсировал видеоконференцию в нормандском формате

Новости » Политика     22.04.2020 - 16:46
Маас анонсировал видеоконференцию в нормандском формате
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Видеоконференция пройдет с участием глав МИД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал видеоконференцию глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы немецкого МИД, видеоконференция в нормандском формате на уровне министров состоится на следующей неделе.

"Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеоконференция в нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе", - заявил он.

Маас рассказал, что проведение видеоконференции было согласовано во время телефонных переговоров министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. Он добавил, что все стороны отметили невыполнение важных пунктов договоренностей, принятых на саммите в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД Германии и России - Хайко Маас и Сергей Лавров - обсудили возможность проведения встречи министров "нормандской четверки" в формате телеконференции. Ожидалось, что дата проведения видеоконференции будет согласована позже.

Также РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает возможности проведения нормандской встречи в режиме видеоконференции. Сейчас Киев пытается заручиться согласием других стран "нормандской четверки" для проведения нового нормандского саммита.

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Новости Украины видеоконференцияХайко МаасНормандский формат
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