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Маас анонсував відеоконференцію у нормандському форматі

Новини » Політика     22.04.2020 - 16:46
Маас анонсував відеоконференцію у нормандському форматі
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Відеоконференція пройде за участі глав МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас анонсував відеоконференцію глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами очільника німецького МЗС, відеоконференція у нормандському форматі на рівні міністрів відбудеться наступного тижня.

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеоконференція в нормандському форматі на рівні міністрів, вона відбудеться наступного тижня", - заявив він.

Маас розповів, що проведення відеоконференції було узгоджене під час телефонних переговорів міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Він додав, що всі сторони відзначили не виконання важливих пунктів домовленостей, ухвалених на саміті в Парижі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави МЗС Німеччини та Росії - Хайко Маас та Сергій Лавров - обговорили можливість проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" у форматі відеоконференції. Очікувалося, що дата проведення відеоконференції буде узгоджена пізніше.

Також РБК-Україна писало, що глава МЗС України Дмитро Кулеба не виключає можливості проведення нормандської зустрічі в режимі відеоконференції. Наразі Київ намагається заручитися згодою інших країн "нормандської четвірки" для проведення нового нормандського саміту.

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Новини України видеоконференцияГайко МаасНормандський формат
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