"М'ясорубка" для росіян. ЗСУ показали, як виглядає Вовчанськ

За словами військових, місто майже повністю зруйноване, а від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають вулиці, воно вкрите димом.

"В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними - розвідувальні "крила". Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі", - кажуть військові.

Вони звертають увагу, що останнім часом у небі над місто велика кількість російських розвідувальних дронів. Попри це, і росіяни скаржаться на дрони ЗСУ.

"За даними перехоплень, вони дуже скаржаться на кількість наших дронів - розвідувальних та ударних, як вони їх називають, "пташки з яйцями". Окупанти постійно під нашим наглядом, ми їх виявляємо, наносимо вогневе ураження. Це, в принципі, звичайна робота", - розповів командир 2 Механізованого батальйону Окремої президентської бригади на псевдо "Самурай".

Він зауважив, що зараз на Вовчанському напрямку одні із найбільш боєздатних частин ЗСУ, які мають бойовий досвід.

"Всі розуміють, що не можна дати противнику просунутися глибше на Харківському напрямку, ніхто не хоче знову вести бойові дії за Харків, ми вже це в 2022-му році проходили. Всі розуміють, що треба докласти максимум зусиль для того, щоб цього не допустити", - каже Самурай.

Військовий розповів, що наразі Вовчанськ перетворюється на чергову піхотну "м’ясорубку" для росіян. А для України - на чергове місто-примара, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами. Це вкотре доводить, що противник має на меті лише тотальне винищення всього на своєму шляху і захоплення квадратних кілометрів за будь-яку ціну.