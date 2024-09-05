"Мясорубка" для россиян. ВСУ показали, как выглядит Волчанск

По словам военных, город почти полностью разрушен, а от ударов артиллерии и FPV-дронов выгорают улицы, он покрыт дымом.

"В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров. Над ними - разведывательные "крылья". Превосходство в небе почти стопроцентно означает превосходство на земле", - говорят военные.

Они обращают внимание, что в последнее время в небе над городом множество русских разведывательных дронов. Несмотря на это, и россияне жалуются на дроны ВСУ.

"По данным перехватов, они очень жалуются на количество наших дронов - разведывательных и ударных, как они их называют, "птички с яйцами". Оккупанты постоянно под нашим наблюдением, мы их обнаруживаем, наносим огненное поражение. Это, в принципе, обычная работа" , – рассказал командир 2 Механизированного батальона Отдельной президентской бригады на псевдо "Самурай".

Он отметил, что сейчас на Волчанском направлении одни из самых боеспособных частей ВСУ, имеющих боевой опыт.

"Все понимают, что нельзя дать противнику продвинуться глубже на Харьковском направлении, никто не хочет снова вести боевые действия за Харьков, мы уже это в 2022 году проходили. Все понимают, что надо приложить максимум усилий для того, чтобы этого не допустить ", – говорит Самурай.

Военный рассказал, что сейчас Волчанск превращается в очередную пехотную "мясорубку" для россиян. А для Украины – на очередной город-призрак, который оккупанты сравняли с землей и забросали своими телами. Это еще раз доказывает, что противник имеет целью лишь тотальное истребление всего на своем пути и захват квадратных километров любой ценой.