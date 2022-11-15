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М'ясо, сало, яйця: що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць

Фото: ціни на яйця підскочили на 60% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у жовтні 2022 року. Найбільше подорожчали яйця, сало та свинина, водночас подешевшали гречка, яблука, капуста та картопля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно із вереснем 2022 року яйця подорожчали на 62,5% до 57,0 гривень за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривень за кілограм, свинина на 6,2% до 174,5 гривень за кілограм.

Водночас капуста подешевшала 18,9% до 15,1 гривень за кілограм, яблука на 10,0% до 16,5 гривень за кілограм, картопля - на 8,6% до 9,9 гривень за кілограм.

Крім того, гречана крупа подешевшала на 7,9% до 82,7 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Держстату, у жовтні 2022 року у річному вимірі (до жовтня 2021 року) інфляція прискорилася до 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, олія - на 22,2%.

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