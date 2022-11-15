М'ясо, сало, яйця: що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць

За даними статистичного відомства, порівняно із вереснем 2022 року яйця подорожчали на 62,5% до 57,0 гривень за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривень за кілограм, свинина на 6,2% до 174,5 гривень за кілограм.

Водночас капуста подешевшала 18,9% до 15,1 гривень за кілограм, яблука на 10,0% до 16,5 гривень за кілограм, картопля - на 8,6% до 9,9 гривень за кілограм.

Крім того, гречана крупа подешевшала на 7,9% до 82,7 гривень за кілограм.