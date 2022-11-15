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Мясо, сало, яйца: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

Фото: цены на яйца подскочили на 60% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2022 года. Большое всего подорожали яйца, сало и свинина, в то же время подешевели гречка, яблоки, капуста и картофель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с сентябрем 2022 года яйца подорожали на 62,5% до 57,0 гривен за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривен за килограмм, свинина на 6,2% до 174,5 гривен за килограмм.

В то же время капуста подешевела 18,9% до 15,1 гривен за килограмм, яблоки на 10,0% до 16,5 гривен за килограмм, картофель - на 8,6% до 9,9 гривен за килограмм.

Кроме того, крупа гречневая подешевела на 7,9% до 82,7 гривен за килограмм.

Напомним, по данным Госстата, в октябре 2022 года в годовом исчислении (к октябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 26,6%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.

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