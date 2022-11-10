Річна інфляція в Україні перевищила 25%: що подорожчало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні в жовтні 2022 року порівняно з вереснем зросли на 2,5%. З початку року зростання цін становило 24,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до жовтня 2021 року) інфляція прискорилася до 26,6% порівняно з 24,6% місяцем раніше.

Продукти харчування за жовтень подорожчали на 4,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 60,5%. Овочі подорожчали за місяць на 7,0% і коштують на 78,8% дорожче ніж рік тому.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг та взуття - на 1,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,5%, охорона здоров'я на 1,1%, транспорт на 0,8%, ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок та культуру зросли на 1,2%, освіта подорожчала на 0, 2%, ресторани та готелі на 2,4%, різні товари та послуги на 2,2%.

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.