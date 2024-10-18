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У м'ясі для військових знайшли голки: чи буде розслідування

Фото: військовий (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У замороженій курятині, яку постачали для Збройних Сил України, військові виявили голки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Геннадія Кривошея.

"Наразі вся продукція готується до повернення. Служби Міністерства оборони відпрацьовують проблему", - зазначив він.

Кривошея звернувся до Державного оператора тилу, щоб були вжиті відповідні заходи реагування на дії постачальника, а також, щоб контракт із ним був переглянутий.

 

Фото: куряче м'ясо, у якому знайшли голки (facebook.com Геннадій Кривошея)

У коментарях до допису Кривошея у Facebook Державний оператор тилу зазначив, що дана ситуація стала можливою через те, що наразі в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м’ясі.

"Раніше ми вже ініціювали ці зміни та направили наші напрацювання до ГУР СМЗ. Щодо цього випадку. Буде проведено розслідування. Всю партію відізвали", - заявили в ДОТ.

Окрім цього, із відповіді оператора стало відомо, що контрактом передбачені штрафні санкції постачальнику у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута.

Кривошея уточнив, чи можливо розірвати з постачальником договір або заборонити йому постачати продукцію до ЗСУ.

У відповідь ДОТ навів приклад ситуації, яка сталася нещодавно, коли було допущено постачання неякісних консерв військовим постачальником.

"До постачальника "Трейд Граніт Інвест" було застосовано оперативно-господарські санкції у звʼязку із вчиненням недоброчесних дій, а саме - використання анульованого протоколу якості. У випадку поставки неякісної продукції постачальник зобовʼязаний замінити партію протягом 48 годин та на нього накладається штраф у розмірі 20% від вартості відізваноі партіі", - відповіли у ДОТ.

Нагадаємо, що постачальник "Трейд Граніт Інвест" постачав неякісні консерви до ЗСУ. Про це повідомив ДОТ після проведення розслідування.

Нагадаємо, ще у 2023 році у Києві правоохоронці запідозрили керівника одного з підприємств у тому, що воно займалося постачанням консерв для ЗСУ, однак вони виявилися неякісними.

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Збройні сили України