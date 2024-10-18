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В мясе для военных нашли иглы: будет ли расследование

Фото: военный (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В замороженной курятине, поставляемой для Вооруженных Сил Украины, военные обнаружили иглы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадия Кривошея.

"В настоящее время вся продукция готовится к возвращению. Службы Министерства обороны отрабатывают проблему", - отметил он.

Кривошея обратился к Государственному оператору тыла, чтобы были приняты соответствующие меры реагирования на действия поставщика, а также чтобы контракт с ним был пересмотрен.

 

Фото: куриное мясо, в котором нашли иглы (facebook.com Геннадий Кривошея)

В комментариях к посту Кривошея в Facebook Государственный оператор тыла отметил, что данная ситуация стала возможной из-за того, что в описаниях к товарам, по которым ГОТ осуществляет закупку, отсутствует норма относительно допустимого уровня воды в мясе.

"Раньше мы уже инициировали эти изменения и направили наши наработки в ГУР СМО. По этому случаю. Будет проведено расследование. Всю партию отозвали", - заявили в ГОТ.

Кроме этого, из ответа оператора стало известно, что контрактом предусмотрены штрафные санкции поставщику в размере 20% на всю возвращенную партию мяса.

Кривошея уточнил, возможно ли расторгнуть договор с поставщиком или запретить ему поставлять продукцию в ВСУ.

В ответ ГОТ привел пример ситуации, которая произошла недавно, когда была допущена поставка некачественных консервов военным поставщиком.

"К поставщику "Трейд Гранит Инвест" были применены оперативно-хозяйственные санкции в связи с совершением недобросовестных действий, а именно использование аннулированного протокола качества. В случае поставки некачественной продукции поставщик обязан заменить партию в течение 48 часов и на него налагается штраф в размере 20% от стоимости отозванной партии", - ответили в ГОТ.

Напомним, что поставщик "Трейд Гранит Инвест" поставлял некачественные консервы в ВСУ. Об этом сообщил ГОТ после проведения расследования.

Напомним, еще в 2023 году в Киеве правоохранители заподозрили руководителя одного из предприятий в том, что оно занималось снабжением консервами для ВСУ, однако они оказались некачественными.

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