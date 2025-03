У М'янмі через потужний землетрус загинули понад 140 людей, кількість жертв може зрости

Руйнівні наслідки для М'янми і не тільки

Зазначається, що значна частина руйнувань через землетрус магнітудою 7,7 бала, що стався 28 березня, припала на друге за величиною місто М'янми Мандалай, яке розташоване неподалік від епіцентру підземних поштовхів, та кількох афтершоків.

За словами рятувальника з Мандалая, тіла 30 людей були витягнуті з обвалених багатоповерхових житлових будинків. Він додав, що приблизно п'ята частина будівель була зруйнована.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar pic.twitter.com/vFlPet0XPH — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Мандалай з населенням близько 1,5 мільйона є стародавньою королівською столицею М'янми та центром її буддійського центру. Працівник служби надзвичайних ситуацій в Амарапура розповів, що рятувальники намагалися дістатися до десятків монахів, які опинилися під завалами в монастирі Пхая Таунг.

Місцеві жителі та ЗМІ повідомляли, що були зруйновано будівлі, мости та дороги.

Наслідки землетрусу у М'янмі (фото: x.com/UNICEF)

Як поінформувала державна телекомпанія MRTV, щонайменше 144 людини загинули в М'янмі та 732 отримали поранення.

Лідер військової хунти М'янми генерал Мін Аунг Хлайн заявив, що смертей і постраждалих, скоріш за все, буде більше. Він запросив "будь-яку країну" надати допомогу.

Західні ЗМІ звертають увагу, що оскільки хунта у М'янмі веде боротьбу з повстанцями, це може ускладнити операцію з порятунку та надання допомоги.

Між тим варто додати, що дипломатичний речник опозиційного Уряду національної єдності М'янми Зін Мар Аунг заявив, що бійці антихунти, відомі як Сили народної оборони, нададуть гуманітарну допомогу.

Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. pic.twitter.com/8YE8KsxXws — OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2025

Рятувальник з благодійної організації Moe Saydanar повідомив Reuters, що вдалося дістати щонайменше 60 тіл з монастирів і будівель у П'їнмані, поблизу столиці М'янми міста Найп'їдо, але у пасці ще багато людей.

У М'янмі державні ЗМІ повідомили, що землетрус спричинив обвалення будівель у п'яти містах і селищах, а також залізничного та автомобільного мостів на швидкісній автостраді Янгон-Мандалай.

Житель Мандалая розповів західним журналістам, що руйнування охопили все місто, а один район - Сейн Пан - горів. Місцеві ЗМІ писали, що готель в Аунг Бан розсипався на руїни, а Демократичний голос Бірми повідомив, що двоє людей загинули, й 20 - опинилися у пастці.

Наслідки землетрусу у М'янмі (фото: x.com/UNICEF)

У столиці сусіднього Таїланду Бангкоку офіційний представник заявив, що через землетрус загинули щонайменше дев'ять людей. Рятувальники розбирали завали багатоповерхівки, яка обвалилася.

A powerful earthquake centered in Myanmar struck South Asia, killing several people and causing extensive damage, with rescuers in Bangkok searching for 81 people in the rubble of a collapsed building. @ReutersGraphics maps the quake: https://t.co/JWgCzSQpG3 pic.twitter.com/gORjoF03A0 — Reuters (@Reuters) March 28, 2025

У Трампа обіцяють допомогу для М'янми, зокрема через USAID

Під час виступу в Білому домі у п'ятницю президент США Дональд Трамп сказав, що він розмовляв з офіційними особами в М'янмі, та запевнив, що його адміністрація надасть певну допомогу.

Попри те, що адміністрація Трампа намагалася закрити Агентство США з міжнародного розвитку та скоротити майже всі робочі місця, які залишилися, речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що експерти USAID готові допомогти, зокрема продуктами харчування та питною водою.

"USAID має команду експертів з питань стихійних лих, здатних реагувати, якщо станеться лихо. Ми готові рухатися зараз. Це не вплинуло на нашу здатність виконувати ці обов'язки, ці запити про допомогу, якщо і коли вони надходять", - сказала вона на брифінгу для преси.

Реакція ОО, прогноз США та оцінка Amnesty International

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація мобілізує Південно-Східну Азію, щоб допомогти нужденним.

Згідно з аналізом уряду США, заснованому на силі та глибині землетрусу, можливі тисячі жертв та прогнозуються значні економічні втрати, причому найбільше постраждали регіони Сагаінг і Мейктіла.

В Amnesty International заявили, що землетрус міг статися в найгірший час для М'янми, враховуючи кількість переміщених осіб, існуючу потребу в наданні допомоги та скорочення допомоги США адміністрацією Трампа.