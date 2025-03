В Мьянме из-за мощного землетрясения погибли более 140 человек, число жертв может возрасти

Отмечается, что значительная часть разрушений из-за землетрясения магнитудой 7,7 балла, произошедшего 28 марта, пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай, который расположен неподалеку от эпицентра подземных толчков, и нескольких афтершоков.

По словам спасателя из Мандалая, тела 30 человек были извлечены из обрушившихся многоэтажных жилых домов. Он добавил, что примерно пятая часть зданий была разрушена.

Мандалай с населением около 1,5 миллиона человек является древней королевской столицей Мьянмы и центром ее буддийского центра. Работник службы чрезвычайных ситуаций в Амарапура рассказал, что спасатели пытались добраться до десятков монахов, которые оказались под завалами в монастыре Пхая Таунг.

Местные жители и СМИ сообщали, что были разрушены здания, мосты и дороги.

Последствия землетрясения в Мьянме (фото: x.com/UNICEF)

Как сообщила государственная телекомпания MRTV, по меньшей мере 144 человека погибли в Мьянме и 732 получили ранения.

Лидер военной хунты Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что смертей и пострадавших, скорее всего, будет больше. Он пригласил "любую страну" оказать помощь.

Западные СМИ обращают внимание, что поскольку хунта в Мьянме ведет борьбу с повстанцами, это может осложнить операцию по спасению и оказанию помощи.

Между тем стоит добавить, что дипломатический представитель оппозиционного Правительства национального единства Мьянмы Зин Мар Аунг заявил, что бойцы антихунты, известные как Силы народной обороны, окажут гуманитарную помощь.

Спасатель из благотворительной организации Moe Saydanar сообщил Reuters, что удалось достать не менее 60 тел из монастырей и зданий в Пьинмане, вблизи столицы Мьянмы города Найпьидо, но в ловушке еще много людей.

В Мьянме государственные СМИ сообщили, что землетрясение вызвало обрушение зданий в пяти городах и поселках, а также железнодорожного и автомобильного мостов на скоростной автостраде Янгон-Мандалай.

Житель Мандалая рассказал западным журналистам, что разрушения охватили весь город, а один район - Сейн Пан - горел. Местные СМИ писали, что отель в Аунг Бан рассыпался на руины, а Демократический голос Бирмы сообщил, что два человека погибли, и 20 - оказались в ловушке.

Последствия землетрясения в Мьянме (фото: x.com/UNICEF)

В столице соседнего Таиланда Бангкоке официальный представитель заявил, что из-за землетрясения погибли по меньшей мере девять человек. Спасатели разбирали завалы многоэтажки, которая обвалилась.

