У лютому уряд України планує залучити від міжнародних донорів понад 2 млрд доларів

Україна розраховує до кінця лютого залучити від США, Світового банку та інших донорів понад 2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів. Ці кошти потрібні нам на критично важливі видатки: фінансування зарплат та пенсій, освіту та медицину", - зазначив під час засідання уряду 14 лютого премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, вчора, 13 лютого, у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

"Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", - додав він.

Крім того, очільник уряду підкреслив, що минулого місяця Україна отримала від Європейського союзу та США 4,2 млрд доларів.