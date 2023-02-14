У лютому уряд України планує залучити від міжнародних донорів понад 2 млрд доларів
Україна розраховує до кінця лютого залучити від США, Світового банку та інших донорів понад 2 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів. Ці кошти потрібні нам на критично важливі видатки: фінансування зарплат та пенсій, освіту та медицину", - зазначив під час засідання уряду 14 лютого премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами голови уряду, вчора, 13 лютого, у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.
"Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", - додав він.
Крім того, очільник уряду підкреслив, що минулого місяця Україна отримала від Європейського союзу та США 4,2 млрд доларів.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в МВФ заявили: цього року для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів.
Чого чекати від переговорів України з МВФ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми писали, що станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України сягнули 29,9 млрд доларів.
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